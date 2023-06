"Un successo superiore alle attese"

Ferrovia Retica conferma la validità di un modo di viaggiare ecosostenibile e aderente ai nuovi trend

L’epoca post-Covid ha creato dinamiche nuove, che a volte portano a situazioni inaspettate. È il caso di Ferrovia Retica, impegnata a gestire una mole di prenotazioni ben superiore alla capacità offerta dal Trenino del Bernina.

“Chi aveva prenotato durante i lunghi anni della pandemia, ed erano al 90 per cento italiani - spiega il responsabile per l’Italia, Enrico Bernasconi - non ha voluto cancellare l’opzione, preferendo riservarsi di programmare il viaggio successivamente. Questo ci ha portati a dover gestire una gran mole di riprogrammazioni, alla quale si è associata la richiesta di chi, post pandemia, ha optato per un prodotto che ha alcune caratteristiche particolarmente gradite in questo periodo”.



Bernasconi si riferisce alla sicurezza e ai costi abbordabili del viaggio a bordo di Ferrovia Retica, cui si aggiunge l’opportunità di vivere un’esperienza ecosostenibile, a impatto zero sull’ambiente.

“Purtroppo, l’elevata domanda non riesce a essere completamente soddisfatta in quanto i treni a disposizione sono sempre i medesimi e non è possibile agganciare vetture supplementari, anche per ragioni legate alla tipologia di percorso - a tratti impervio - che viene seguito dai convogli”.



Il manager rassicura però sul futuro: “Ai nostri clienti chiediamo pazienza e comprensione. In questo momento, a cifre record si associa qualche disagio, ma le cose cambieranno”.

Bernasconi si riferisce al potenziamento del numero dei treni e ai nuovi orari che entreranno in vigore in concomitanza con i Giochi Olimpici invernali del 2026-27. “Fino ad allora puntiamo molto su una tratta alternativa, quella dell’Albula, che copre il percorso St. Moritz - Coira. Anche in questo caso si tratta di un percorso patrimonio Unesco, allo stesso tempo molto simile e molto diverso da quella del Bernina. Nel caso dell’Albula il paesaggio è più dolce, ma resta la spettacolarità di opere ingegneristiche come ponti, gallerie e viadotti, fra i quali quello di Landwasser, a oltre 70 metri d’altezza”.

Inoltre, il consiglio agli agenti di viaggi è anche quello di analizzare la clientela, specie per quanto riguarda i gruppi. “Spesso si tratta di clienti che hanno la possibilità di viaggiare anche in settimana, godendo di un servizio migliore e decongestionando il week-end”.

La strategia futura prevede poi una serie di nuove regole, che verranno presentate nelle prossime settimane alle agenzie di viaggi. “L’obiettivo è di lavorare meglio e garantire quel livello qualitativo dell’offerta che da sempre è il nostro fiore all’occhiello. Per questo, dal cambio orario di dicembre introdurremo alcune modifiche ai supplementi per il Bernina Express e inseriremo una penale per i gruppi che prenotano e non rispettano poi i termini del contratto. Questo a tutela dell’interesse di quanti ci scelgono per provare un’esperienza di viaggio unica”. I.C.