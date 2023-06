L'attenzione della compagnia è rivolta innanzitutto ai servizi, con le navi pensate per trasformare la traversata in un anticipo di vacanza

Sicilia e Sardegna al centro delle strategie di Grimaldi Lines. La compagnia, infatti, ben collega le due isole maggiori proponendo sette linee per la Sardegna (Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Palermo-Cagliari) e quattro per la Sicilia permettendo di raggiungere Palermo da Livorno, Napoli, Salerno e Cagliari.

“Oggi Grimaldi è ‘IL’ player della Sardegna - commenta Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines -. Siamo diventati un punto di riferimento, e senza dubbio sono proprio le performance su questa destinazione a dare il polso di quanto il mercato ci consideri un operatore serio”.



Servizi top

L’attenzione della compagnia è rivolta in primis ai servizi, non è un caso se le due ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona - che si alternano sulla rotta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona e viceversa - e le due gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa - destinate alla tratta Livorno-Olbia e viceversa - siano state pensate per trasformare la traversata in un vero e proprio anticipo di vacanza.

In aggiunta alle cabine di ogni tipologia e alle spaziose suite, le quattro navi vantano una serie di plus come il centro benessere e la palestra, la piscina con solarium, il casinò e la discoteca. Per quanto concerne la Sicilia, positivi i risultati a bordo di Cruise Ausonia nel collegamento Palermo-Napoli già attivo da ottobre 2022 e che, dal 17 luglio al 17 settembre, diventerà giornaliero. G.G.