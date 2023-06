Il grande ritorno degli stranieri: l'analisi di Manca, Felix Hotels

Gli stranieri sono tornati a calcare le spiagge sarde. A testimoniarlo è Paolo Manca, a.d. di Felix Hotels, che sottolinea come il livello delle prenotazioni sia “molto diverso a seconda delle strutture del gruppo - otto hotel tutti diversi fra loro -, ma mediamente in crescita del 18 per cento sul 2022, in gran parte grazie agli stranieri che sono tornati in Sardegna. Le finestre di prenotazione si stanno però riducendo sempre più, a circa due settimane e tendenzialmente in maggio abbiamo registrato un calo rispetto al trend dei primi mesi dell’anno. È il mercato Italia ad andare a rilento e tutto si deciderà dalla metà di giugno alla fine di luglio con il last minute”.

Per gli stranieri la vacanza solo balneare “è meno attrattiva che per gli italiani, quindi tutte le offerte di primavera - il nostro gruppo apre tutte le strutture tranne una per almeno sette mesi e due per tutto l’anno - prevedono escursioni nei borghi e negli attrattori naturalistici”.

Riguardo alla tipologià delle camere “per luglio e agosto registriamo una crescita importante sulle vendite di alloggi upscale”.

Infine, fra le novità “per il 2023 abbiamo completamente rinnovato le camere nell’hotel La Coluccia, il nostro 5 stelle sul mare. All’hotel Galanias abbiamo aggiunto 10 nuove camere di livello superiore, creato le terrazze private nell’80 per cento delle camere esistenti e aggiunto una terza piscina. Nella nuova acquisizione, l’hotel La Baja, abbiamo rinnovato tutti i letti e realizzato nuovi arredi per la piscina; il progetto di rinnovo mira a renderlo un boutique hotel di sole 30 camere. Nel 2024 apriremo le nuove Pool Villas dell’hotel Airone, ognuna con piscina privata, e rinnoveremo le restanti camere”.