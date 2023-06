L'azienda sta replicando i risultati del 2022 e quest'anno festeggia il trentennale di operatività a bordo delle navi per tutta l'estate

La stagione estiva è alle porte e per il 2023 Gnv conferma la tradizionale programmazione. Sicilia e Sardegna rimangono centrali, con un servizio consolidato appannaggio dei viaggiatori che scelgono le due isole maggiori per le proprie vacanze.

Verso la Sardegna Gnv è operativa con le rotte da Civitavecchia e Genova verso Olbia, ma anche sulla linea Genova-Porto Torres; in Sicilia opera invece con le linee da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese. Su entrambe le mete, quest’anno l’azienda sta replicando il trend del 2022 con risultati positivi. In particolare, sulla Sardegna si registra un aumento dei volumi di circa il 10 per cento rispetto allo scorso anno. “L’ottimo andamento delle prenotazioni conferma come queste località siano sempre ambite sia dagli italiani sia dai turisti stranieri che stanno tornando in grande numero e ci scelgono soprattutto per il servizio a bordo - commenta <+nero>Matteo Della Valle<+tondo>, passengers sales & marketing director -. Quelle verso Sicilia e Sardegna sono tratte storiche e rappresentano i driver principali per il business di Gnv”. Per tale ragione, negli ultimi anni la compagnia ha lavorato per rafforzarsi su questo segmento accrescendo i collegamenti.

Nel 2023, infine, per Gnv cade un anniversario importante, ossia i 30 anni di operatività. I festeggiamenti? “Abbiamo scelto di farlo con tutti i passeggeri a bordo delle nostre navi per tutta l’estate tramite una partnership con uno dei migliori pasticceri italiani-. Stay tuned!”. G.G.