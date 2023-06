Baja Hotels inaugura l'estate con il sardo Is Arenas Resort

Il resort è commercializzato anche attraverso il Dmc Sardinia 360 e il t.o. Gastaldi Holidays

Il Gruppo Baja Hotels si prepara alla stagione estiva puntando sull’ultima novità: l’Is Arenas Resort (nella foto), che si aggiunge al portfolio delle strutture sarde gestite in esclusiva e che rimarrà aperto fino a fine ottobre. Il resort è commercializzato anche attraverso il Dmc Sardinia 360 e il t.o. Gastaldi Holidays, brand del Gruppo Baja Hotels.

Sul fronte delle prenotazioni a livello globale, l’a.d e managing director di Bhtm-Gastaldi Holidays, <+nero>Luca Battifora<+tondo>, è soddisfatto: “Per quanto riguarda i mercati esteri, le prenotazioni sono partite bene e con largo anticipo; da marzo anche il mercato Italia ha iniziato a crescere. A oggi registriamo una buona performance di incremento rispetto al 2022, superiore al budget preventivato”.

Questo risultato è frutto anche della capacità dei prodotti in portfolio di incontrare le esigenze della clientela post pandemia: “Proprio in questi giorni abbiamo inaugurato Is Arenas Resort, il nuovo Baja Hotels di Narbolia. Siamo sulla costa occidentale della Sardegna; un prodotto unico, immerso in una pineta straordinaria, con una spiaggia lunga ben sei chilometri dove, anche ad agosto, ci saranno praticamente solo i nostri clienti. Is Arenas è una struttura 5 stelle con adiacente uno dei più prestigiosi campi da golf europei”.

Infine, sul rincaro dei trasporti Battifora segnala che “può incidere nelle scelte di certe fasce di clienti, in particolare famiglie. Per noi che, soprattutto sul prodotto Baja Hotels, trattiamo un cliente con capacità di spesa medio-alta, il caro trasporti non sta influenzando in modo significativo il booking”.