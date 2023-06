Le spiagge Bandiera Blu delle isole, ecco la fotogallery

Sicilia e Sardegna conquistano molte delle 458 Bandiere Blu assegnate dalla FEE, Foundation for Environmental Education

Delle 458 Bandiere Blu assegnate dalla FEE, Foundation for Environmental Education, all’Italia, una buona parte se le aggiudicano, senza ombra di dubbio, Sicilia e Sardegna.

Le due isole quest’anno riconfermano tutte le spiagge già premiate nella precedente edizione datata 2022, senza perdere nessun lido.

Nella graduatoria nazionale la Sardegna con 15 spiagge premiate si posiziona al quinto posto, alle spalle della Liguria, che è prima, della Puglia, di Toscana, Campania e Calabria che risultano a pari merito al terzo posto e della Marche.

La Sicilia, invece, con 11 lidi, si piazza al settimo posto della graduatoria nazionale.

Le Bandiere Blu vengono assegnate in base a diversi criteri e riconoscono non solo la bellezza del mare, ma anche i servizi alle spiagge, prendendo in considerazione una serie di elementi che vanno dalla pulizia alla sicurezza dei bagnanti, senza trascurare l’arredo urbano e la mobilità sostenibile, l’educazione ambientale dei cittadini, la valorizzazione della natura e le iniziative per una “migliore vivibilità” nel periodo estivo.