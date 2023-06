Il lusso si fa esperienza

In Sardegna nasce un'ospitalità alternativa che trasforma le case coloniche

In principio è stato Su Gologone. L’experience hotel nel cuore del Supramonte è stato il primo a scommettere su un lusso lontano dagli schemi classici, e già da anni si è trasformato in un’icona dell’accoglienza alternativa in Sardegna.

Nell’epoca in cui vip e divi sceglievano la Costa Smeralda o il Forte Village, per dire due nomi che rappresentano nell’immaginario collettivo, e anche nella realtà, le estati del lusso italiano sul mare, fatte di servizio di altissimo livello, privacy ma nella stesso tempo un bel po’ di glamour, Giovanna Palimodde realizzava il suo spazio alternativo, scegliendo un luogo lontano dal mare, dallo stereotipo delle vacanze italiane e non solo, costruendo un successo senza precedenti.



La notorietà del particolarissimo resort è arrivata qualche anno dopo, quando Madonna decise di sceglierlo come rifugio mentre girava un film, seguita da Richard Gere e altri nomi del jet-set. Ma in qualche maniera ha fatto scuola e strada, e oggi la Sardegna sta vivendo una stagione di ospitalità alternativa di alto e altissimo livello che si affianca ai grandi brand dell’hotellerie internazionale.



Gli stazzi

Così in Gallura, la zona a Nord-Est dell’isola, si assiste da qualche anno alla trasformazione dei tradizionali ‘stazzi’, le dimore dei contadini e dei pastori sardi, in hotel di charme. Sono diversi gli stazzi che hanno recentemente cambiato destinazione d’uso, aprendo le porte ad un’accoglienza più genuina e familiare rispetto ai grandi resort sulla costa. Poche camere per ospiti che cercano una vacanza intima e riservata, dove conoscere saperi e sapori di un’isola che ha molto da svelare e che desidera attrarre viaggiatori oltre l’estate. Gestiti da famiglie che ne hanno ereditato la proprietà o da privati che si sono appassionati alla loro storia, gli stazzi stanno vivendo la loro seconda vita.



Ogni stazzo ha la sua storia e le sue peculiarità, ma tutti raccontano la genuina ospitalità di questo angolo di Sardegna. Ogni resort la interpreta con il proprio carattere, a vantaggio dell’ospite che può vivere servizi ed esperienze sempre diverse.



Così nasce lo Stazzo Lu Ciaccaru, che vuole diventare il primo wine resort dell’isola, grazie ai vini che si produrranno nella tenuta, oppure il Cascioni Eco Retreat, che reinterpreta lo stazzo con un’ospitalità intima e riservata per pochi ospiti: 10 Deluxe Pool Suite e 5 Prestige Pool Suite, ciascuna col suo porticato, il giardino privato, la piscina riscaldata e la veduta di campagna o di mare. E ancora Gallicantu, dove ogni spazio è disegnato secondo lo stile dell’architettura organica e dove le degustazioni si tengono nella Grotta, la cantina tradizionale dello stazzo.