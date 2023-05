Mapo Travel: 'Prenota prima' ed estero trainano la stagione

In Italia le mete più richieste rimangono Puglia e Sardegna, sul fronte estero Sharm el Sheikh e Bodrum

La ripresa c’è, ma la domanda è profondamente cambiata. “Fortunatamente le richieste non sono più concentrate solo su Ferragosto, ma il periodo di vacanza si è ampliato - spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel -. Giugno soffre un po’ perché come sempre le prenotazioni per questo periodo sono sotto data e molto legate ai fenomeni climatici. Nel complesso procede tutto con un buon ritmo, soprattutto con la programmazione gruppi, che non si è mai fermata”.

Le prenotazioni stanno andando mediamente bene. “La promo ‘Prenota prima’ e il lavoro fatto direttamente con le agenzie di viaggi hanno portato i risultati attesi. Bene gennaio e febbraio e, dopo una leggera flessione a marzo e aprile, da maggio abbiamo ripreso e siamo già avanti rispetto agli altri anni”.



In Italia le mete più richieste “rimangono Puglia e Sardegna. Sul fronte estero Sharm el Sheikh mantiene un forte appeal e anche la new entry Bodrum, in Turchia, ci sta dando soddisfazione. Il best seller in assoluto resta la Puglia, con le strutture a gestione diretta Mapo Village Plaia di Ostuni e il Mapo Resort Villa Hermosa di Porto Cesareo”.



La novità del 2023 “è sicuramente il Mapo Resort Villa Hermosa di Porto Cesareo, una struttura che punta fortemente sulla qualità del servizio. Con la gestione diretta di Villa Hermosa, resort a 4 stelle, offriamo un luogo privilegiato per chi vuole scoprire il Salento”.

Infine, sul rincaro dei prezzi, Marangi conferma: “Hanno subito un aumento medio che va dal 10 al 20 per cento. Questo sta portando molte persone a prediligere l’estero, dove gli aumenti sono stati minori rispetto all’Italia”.