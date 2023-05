America nascosta

Proposte di tour alternativi, alla scoperta di nuove realtà

“Raccontare l’America è come essere una zanzara in un campo di nudisti: c’è talmente tanta carne che non sai da dove iniziare”. Aveva sintetizzato così il Paese il compianto giornalista Vittorio Zucconi, tra i massimi esperti degli Stati Uniti. La stessa sensazione che si prova ascoltando gli Ambassador quando chiediamo loro quali siano gli itinerari fuori dagli schemi per visitare gli States. Eccoli.

Claudio Di Giuliano, Travel Let’s Go: “L’America si presta benissimo ai tour a tema, dal cibo alla musica al trekking. Ma io consiglierei di provare i treni storici, dai ‘train trips to Alaska’ alla più classica ‘Coast to Coast’, oppure i tour per vedere il foliage in autunno. Sono esperienze che raccontano la storia degli Stati Uniti, una storia giovane ma che sempre storia è”.



Roberto Paolocci, Ratanga Viaggi: “Senza dubbi la famosa Route 66, che però resta poco praticata. È un itinerario che consente di prendersi del tempo, esplorare realtà diverse, nuove, immergersi anche nella natura. E poi la vera particolarità è che ci si trova di fronte a 4mila chilometri di strada e non ce n’è uno uguale all’altro”.



Kathia Moretti, Hansarose Viaggi: “Io propongo sempre di immergersi nella real America, in quella wildlife che racconta un altro mondo e dove si respirano le zone dei nativi. L’itinerario quindi può prevedere un safari nelle Rocky Mountains, il South Dakota, spingersi nella meraviglia della natura del Montana e lasciarsi catturare da spettacoli come il Glacier Park, i laghi e farsi travolgere da quei colori unici”.



Gabriella Poli, Controvento Viaggi: “Se un cliente vuole scoprire qualcosa di diverso, ancestrale, fare un viaggio che contemporaneamente ti fa anche riflettere allora non c’è niente di meglio che attraversare lo Stato di Washington e l’Oregon. Terre di nativi, sono luoghi che riescono a dare emozioni che altri non danno esplorando le coste e le isole che ci sono, scendendo lungo la costa e lasciandosi accarezzare dal paesaggio”.



Pietro Romano, Mesa Tour: “Sono due gli itinerari che consiglio a chi vuole qualcosa di più: un itinerario tra natura, storia ed emigrazione italiana attraverso New England, Rhode Island, Massachussets, dove il foliage lascia senza fiato. Oppure un viaggio tra le tribù dei nativi, alla scoperta della loro realtà oggi tra tradizioni e integrazione”.