Alberghi d'autore sulle coste del Belpaese

C'è vivacità nel mondo degli hotel che si affacciano sul mare Italia: l'ospitalità alberghiera trova nuovi stimoli

Opening e reopening, rebranding e passaggi di livello, novità a tutto campo. C’è vivacità nel mondo degli hotel che si affacciano sul Mare Italia, in un anno in cui sembra che l’ospitalità alberghiera tricolore abbia trovato nuovi stimoli, rafforzata dal ritorno in massa della componente straniera dei flussi.

L’alto di gamma

Come nel resto del Paese, anche in questo caso le novità che stanno nascendo o che riaprono in vista dell’estate puntano tutte alla fascia alta del mercato. Un segmento, quello del turismo lusso, che sta diventano l’asse portante della ricettività italiana. Fra le strutture da segnalare, le nuove Exclusive Homes di Mandarin Oriental in Puglia, il Grand Hotel Convento di Amalfi che è diventato Anantara, l’hotel La Baja a Santa Caterina di Pittinuri in Sardegna che svolta verso l’alto con l’ingresso in Felix Hotels, il nuovissimo Palazzo Vecchio, appena aperto a Taormina, e lo storico Grand Hotel Bristol di Rapallo che si aggiudica la quinta stella.



Caratteristica comune, quella di rilanciare un ‘Italian way of life’ che unisce amore per la bellezza con la capacità di godersi la vita nelle piccole meraviglie quotidiane.