Il mondo accoglie gli sposi

Sempre più Paesi si promuovono come luoghi top per luna di miele e cerimonia nuziale

Le nozze sono un momento in cui sembra possibile realizzare tutti i desideri. Così non sono pochi gli sposi che guardano all’estero per la cerimonia stessa, oltre che per il viaggio di nozze.

L’Europa delle coppie

Una delle location più gettonate per il giorno del sì, è proprio in Italia. Si tratta della Costiera Amalfitana, che si presenta come un paradiso romantico fatto di spiagge, hotel di altissimo livello che offrono soluzioni di ogni genere per le coppie e gli ospiti, e la possibilità di vivere esperienze differenti, dal glamour di Capri al romanticismo di Ravello.

Sempre nel Vecchio Continente, due destinazioni super romantiche trovano sempre maggiore spazio nei desideri degli sposi. Parigi, che offre una combinazione unica di storia, cultura e venue ‘leggendarie’ per le coppie, e Santorini, che unisce vedute spettacolari, mare, ricettivo upper level e la serenità tipica di un’isola greca.



Location romantiche

Fuori dall’Europa gli sposi guardano soprattutto a mete sun& sea, che permettano di realizzare il sogno del matrimonio in spiaggia.

Spazio quindi alle Maldive, per una luna di miele romantica, in pieno relax. Molte anche le possibilità di riservatezza e intimità, grazie all’offerta di ville private con piscina e accesso diretto alle spiagge. Ma anche alle Seychelles, dove si possono unire relax e avventura. Le isole dispongono poi di una ricettività di livello altissimo, con isole private che garantiscono il massimo della privacy.

Verso Est, Bali, in Indonesia, si propone come meta ideale per le honeymoon, mentre ad Ovest le Hawaii, in particolare Maui (anche come combinato con un viaggio negli Usa) offrono tutto ciò che una coppia di sposini può desiderare in una fuga romantica, dalle spiagge ai resort superlusso.

Infine Bahamas, destinazione d’eccellenza per chi sceglie la vacanza che non è più solo relax balneare, come spiega Maria Grazia Marino, general manager del Bahamas Tourist Office: “Sempre più sposi chiedono di vivere esperienze autentiche, a contatto con la popolazione locale. Fra le novità, segnalo la riscoperta delle Out Islands, meno battute”.