Il tesoro in agenzia di viaggi

Nadir Vedana di Desiderando Viaggiare traccia i trend: in aumento spesa e durata

I conti tornano anche in agenzia e i viaggi di nozze sono fra i motori della vorticosa ripresa del 2023. “In verità – commenta Nadir Vedana, responsabile della Desiderando Viaggiare di Ravenna – il mercato sposi è ripartito alla grande già dalla metà del 2022, con un trend di prenotazioni ottimo e fortemente in anticipo – parliamo di circa un anno - forse anche a causa dell’allarme generato negli anni passati”.

Ma il dato più interessante riguarda durata e spesa media: “Il valore medio pratica è in aumento, e non solo a causa del caro voli con rincari che su alcune tratte raggiungono addirittura il 50 per cento. Gli sposi chiedono tour personalizzati di coppia con guida privata. Anche la durata non è più vincolata alle due settimane: i clienti sono flessibili e questo favorisce il nostro lavoro in fase di preventivazione”.



Il trend evidenzia l’importanza del viaggio di nozze: “A causa dell’aumento dei prezzi e dell’inflazione magari non ci si concederà un’altra vacanza nel corso dell’anno, ma il viaggio di nozze deve essere al top, per qualità e personalizzazione”.



Sul fronte delle destinazioni più ambite, Vedana conferma che non ci sono grosse sorprese: “Gli Stati Uniti sono sempre di gran moda, anche se sono piacevolmente sorpreso dal taglio scelto dai clienti, che spesso al posto del classico New York e Caraibi, magari su nostro consiglio, optano per soluzioni alternative, come parchi ed estensione in Baja California, o America in treno da New York, o crociera in Alaska più tour lungo la costa della California”. Quel che è importante è riuscire a creare “l’effetto wow, che rende unico un viaggio che altrimenti il cliente potrebbe provare a costruirsi da solo”. Da qui gli abbinamenti insoliti come ad esempio quello fra viaggio in Giappone – altra meta gettonatissima insieme all’Indonesia – ed estensione mare sempre in Giappone.



“I nostri punti di forza – chiude Vedana – sono la disponibilità h24 anche fuori dal consueto orario d’ufficio e l’attenzione a un cliente che è più preparato e tecnologicamente esigente. Un cliente che però, se soddisfatto, diventerà un repeater”. I.C.