Matrimoni all'italiana

Da Nord a Sud le location più esclusive per dire il fatidico sì nella Penisola

Un fascino intramontabile quello dell’Italia per gli sposini d’oltreconfine. Sotto l’ombra dei cipressi delle colline toscane o tra gli uliveti della Puglia, la Penisola, con le sue dimore storiche ‘nascoste’ e i paesaggi unici, semba soddisfare i desideri più romantici del mercato estero. A confermarlo sono anche i dati dell’Osservatorio Destination Weddings in Italy, condotto da Centro Studi Turistici e presentato da Enit e Convention Bureau Italia: nel 2022 sono state oltre 11mila le cerimonie nello Stivale.

Meta più gettonata la Toscana, seguita da Lombardia, Campania, Puglia, Sicilia e Lazio. E proprio in queste regioni troviamo alcune delle location più esclusive e interessanti per le promesse nuziali. Proponiamo, perciò, una selezione.



Nord

Il viaggio parte dal Piemonte, dalle colline di Cesare Pavese, con il 5 stelle lusso Relais San Maurizio, di Santo Stefano Belbo. Antico monastero del XVII secolo, la stuttura è parte della collezione The Leading Hotels of The World e offre alle coppie camere e suite finemente arredate, una spa e un ristorante stellato. Sulle rive del lago Maggiore, si trova una dimora in stile ‘Tudor’: Castello Dal Pozzo. Casa comunale, consente di promettersi amore eterno in uno scenario da film.

Nella vicina Lombardia, sulle rive del lago di Como, a Cernobbio, c’è una delle location di riferimento del wedding made in Italy: Villa D’Este, elegante resort risalente al 1500, che al suo interno può ospitare oltre 300 persone tra le sue 4 ville private e le 152 camere e suites. Proseguendo verso Est, alla volta della Serenissima, troviamo l’Aman Venice. L’albergo che si affaccia sul Canal Grande, scelto in passato da George Clooney e consorte, offre la possibilità di affittare l’intera struttura per i matrimoni. Castelbrando Valdobbiadene è invece uno dei più grandi e antichi castelli d’Europa. Situato nel borgo medievale di Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, nel cuore delle colline del Prosecco, ospita al suo interno un hotel a 4 stelle con 80 camere e suite, ciascuna delle quali segue una sua narrazione. Il castello mette a disposizione anche una spa, Principessa Gaia, che è stata ricavata da antichi bagni romani, e due ristoranti, nonché un’area museale.



Centro

Approdiamo in Toscana. Tra le colline fiorentine c’è Castelfalfi, complesso di charme, che mette a disposizione degli sposini ville individuali e la possibilità di celebrare le funzioni nella rocca e lungo le vie del borgo. Sempre nella campagna fiorentina, c’è poi Villa Mangiacane, boutique hotel parte della collezione Small Luxury Hotels. Progettata da Michelangelo per la famiglia Machiavelli, la dimora - che la scorsa estate ha ospitato le nozze di Nina Senicar e dell’attore di ‘Top Gun Maverick’ Jay Ellis - mette a disposizione un servizio di wedding planning.



Sud e Isole

Spostandoci verso il Mezzogiorno, il viaggio nei gioielli del wedding prosegue in Campania con il Belmond Hotel Caruso di Ravello, palazzo storico risalente al XII secolo, che offre un servizio ad hoc per l’organizzazione di feste di matrimonio con vista sulla Costiera amalfitana, nonché visite private in barca a Capri.



In Calabria, Villa Paola propone un wedding planner in struttura a completo servizio degli sposini. Mentre in Puglia, meta sempre più gettonata dagli sposi stranieri, il matrimonio è all’ombra degli ulivi alla masseria Il Melograno, con wedding planner in struttura.

Varcando lo Stretto, in Sicilia, il San Domenico Palace di Taormina dispone di una sala Chiesa con altare per il ‘Sì’ e offre ampi spazi e giardini all’italiana con allestimenti floreali per i ricevimenti. In Sardegna il nuovo 7Pines Resort Sardinia si pone come location ideale per celebrare il grande giorno con ristoranti e beach club fronte mare, wedding specialist e suite da sogno, con il servizio room service gourmet ‘Home Delivery’.