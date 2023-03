I progetti di Nobu

Gli sviluppi del marchio di lusso che porta la firma di Robert De Niro nella regione del Mare Nostrum

Tra i gruppi che scommettono sulle location del Mare Nostrum c’è anche il marchio di lusso che porta la firma di Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper: Nobu Hotel.

Il gruppo a gennaio ha aperto il suo nuovo cinque stelle di Marrakech, situato nel cuore del ‘Triangolo d’Oro’ nel quartiere Hivernage, a pochi passi dal centro culturale della città. La struttura è un mix tra l’inconfondibile stile asiatico di Nobu e una serie di scelte stilistiche che contribuiscono ad integrarla perfettamente nella location. Dispone di 71 suite, il Nobu Restaurant and Bar e un rooftop panoramico con piscina per gli ospiti (anche questo spazio dotato di ristorante e sushi bar), oltre alla Pearl Spa, una delle più grandi spa di Nobu.

Ognuna delle suite - 44 Junior Suite, 6 Junior Suite Deluxe, 18 Deluxe One Bedroom Suite, 2 Miyabi Suite e 1 Nobu Suite - ha una vista sulla catena montuosa dell'Atlante o sulla Moschea Koutoubia, la più grande di Marrakech.

La struttura è già entrata nella collezione degli Small Luxury Hotels of the World.

Nei prossimi mesi, poi, sarà la volta dell’Italia con il debutto del Nobu Hotel Roma, 122 camere e suite tra cui la Nobu Suite di 500 mq.