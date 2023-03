Hotel, pioggia di investimenti

Con il ritorno dell'inbound internazionale i gruppi alberghieri si focalizzano sull'area

Con la ripresa dei flussi turistici nei Paesi bagnati dal Mediterraneo è aumentata anche l’attenzione degli investitori e si sono intensificate le operazioni d’alta gamma in tutti i Paesi dell’area.

Incominciando dalla Francia si prepara il debutto di Anantara, che sta per aprire l’Anantara Plaza Nice Hotel, primo indirizzo nel Paese, all’interno un gioiello architettonico del XIX secolo sul lungomare di Nizza. Al suo interno 151 camere, tra cui 38 suite, un’Anantara Spa, spazi meeting e un ristorante sulla terrazza.

Per quanto riguarda, invece, la Spagna, in base all’ultimo Hotel Investment report stilato da Colliers, nel 2022 nel Paese si è raggiunta la cifra record di 3 miliardi 279 milioni di euro di investimenti alberghieri, il terzo miglior primato della storia. In dettaglio sono stati 133 gli hotel venduti e 17mila 754 le camere oggetto di transazioni. Le Isole Baleari hanno concentrato il maggior volume di investimenti e i risultati sono stati influenzati da operazioni di volume come il portafoglio di hotel gestiti da Alua a Maiorca e Ibiza, che è stato acquistato dal Gruppo Fattal, a cui si aggiunge la cessione del gruppo Ferrer Hoteles al fondo Cerberus.



Come asset individuale spicca invece l’acquisto del 7Pines Ibiza Resort da parte di Engel & Völkers, mentre è notizia di questi giorni lo sbarco nel Paese del gruppo Banyan Tree, che aprirà nel 2025 la sua prima struttura spagnola a Benahavis, in Andalusia: il resort Angsana Real de la Quinta Benahavis Marbella, con una parte alberghiera e una residenziale.



Grecia e Turchia sono invece al centro degli investimenti di Wyndham, che pochi mesi fa ha aperto il primo TRYP by Wyndham in Grecia e il primo Wyndham Garden in Turchia.



Passando ai boutique hotel, in Grecia il gruppo Mast Hotels & Resorts sta ampliando il suo Parga Beach Resort, nel Nord-Ovest del Paese. Situato direttamente sulla Valtos Beach, spiaggia bandiera blu, il resort di lusso inaugurerà 23 suite superesclusive nel maggio 2023. Anche Rocco Forte sta facendo progetti sulla Grecia: nel mirino sia Atene che Mykonos.



Crescita record, nel Paese, per Radisson Hotel Group, con quattro acquisizioni e tre aperture che portano il portafoglio del gruppo a otto hotel e resort. In Grecia ha anche debuttato quest’estate il primo hotel del brand di Marriott W Hotels: il W Costa Navarino, 246 tra camere, suite e ville.

In Turchia, invece, si prepara alla sua prima stagione completa il boutique resort Yazz Collective; situato a Fethiye, all’interno di una baia privata, è accessibile solo via mare. Sempre Marriott investe anche in Croazia, dove l’apertura dell’Opatija Marriott Hotel, 187 camere, è prevista per la fine del 2024.

Infine in Marocco Radisson Hotel Group ha inaugurato un Blu Resort a Saïdia, nota come la ‘perla blu’ del Paese, che vanta una delle spiagge più lunghe e spettacolari del Paese. S. G.