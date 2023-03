L'avanzata dei vettori egiziani

Egyptair e Air Cairo in volata sulla stagione estiva: collegamenti in forte crescita

Porta la firma di Air Cairo la maggiore crescita nei collegamenti sull’Italia per la prossima stagione estiva. La compagnia, dopo aver movimentato, nel 2022, circa 45mila passeggeri sul nostro mercato, alza la posta: “Per la stagione estiva - spiega Mohamed El Saadany, Italy sales manager di Air Cairo - avremo in tutto 25 voli settimanali tra l’Italia e l’Egitto e collegamenti da sei aeroporti: Milano Malpensa, Bologna, Roma Fiumicino, Napoli, Bari e Catania con le novità dei voli da Catania su Il Cairo (nella foto), Sharm el Sheikh e Luxor e la rotta Bologna-Sharm in funzione tutto l’anno”. Due gli ingredienti dell’ascesa del vettore: la ripresa per alcuni aspetti “inattesa” della domanda, ma anche la salda sinergia con gli operatori giudicati “partner preziosi”. “Air Cairo mantiene sempre trattative aperte e una cooperazione trasparente. E proprio in virtù di questo, il rafforzamento delle nostre relazioni con tutti i t.o. nel mercato italiano ha un grande impatto sulla capacità di attrarre diversi tipi di passeggeri dall’Italia”. Nel 2023 “puntiamo a effettuare oltre mille voli tra l’Italia e l’Egitto, con un traffico totale previsto di oltre 120mila passeggeri”.

Lo slancio dei vettori egiziani è completato da Egyptair, che confermerà l’impegno sull’Italia anche se non ha ancora alzato il velo sulla programmazione estiva. Attualmente la compagnia effettua collegamenti da Il Cairo su Roma e Milano. A.D.A.