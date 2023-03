Tutti alla scoperta dei Poli

I numerosi player che si sono immessi nel mercato ora potrebbero saturare l'offerta

Il desiderio di spazi incontaminati, ma anche la voglia di soft adventure e l’attenzione alla sostenibilità. Sono innumerevoli i motivi che danno linfa vitale alle crociere di spedizione, la nuova tendenza destinata a cambiare la percezione del classico viaggio per mare ma il cui mercato, secondo Hurtigruten, potrebbe rischiare di saturarsi presto.

Dai dati di ricerca di Google, che confrontano l’interesse dal 2019 al 2022, si registra un aumento del 51 per cento nelle ricerche riguardanti le crociere in Antartide e un più 47 per cento per quelle nell’Artico.

Pioniere nel settore, Hurtigruten ha inventato le crociere di spedizione nel 1896 con il viaggio alle Svalbard e nell’Artico. “Siamo una vera expedition cruise company - sottolinea a TravelPulse Asta Lassesen, ceo di Hurtigruten Expeditions - e il nostro focus è sempre stato sulla scienza e sostenibilità, al contrario di alcune compagnie di crociera tradizionali che, per entrare nel mercato, si sono limitate a espandere i loro brand nelle regioni polari concentrandosi sul lusso, con un tocco di avventura”.

Secondo Lassesen esiste un mercato sia per gli operatori di lusso che per le vere compagnie di crociere di spedizione, “anche se può diventare rapidamente troppo saturo, a causa dell’ondata di nuovi operatori che si concentrano solo sulle regioni polari”. La pandemia ha mutato il tipo di viaggiatore che prenota le spedizioni Hurtigruten: l’età media si è infatti abbassata.



Più maturi, invece, i clienti che scelgono le spedizioni di Viking Cruises, che a bordo delle sue due navi - Viking Octantis e Viking Polaris - dispone di un team scientifico. “I nostri ospiti - spiega l’executive vice president of marketing Richard Marnell - hanno in media più di 55 anni e uno spiccato interesse scientifico”.



A bordo le sistemazioni sono di lusso, come quelle offerte da Scenic Luxury Cruises & Tours con il suo superyacht Scenic Eclipse, che ospita solo 200 persone e, date le sue dimensioni ridotte, può attraccare anche in porti secondari senza bisogno dell’ancora.

Ma ad offrire una delle navi da spedizione più lussuose al mondo è Silversea Cruises, con la sua Silver Endeavour che, con altre due unità, naviga nella regione artica. “Si tratta - osserva Barbara Muckermann, presidente e ceo di Silversea - dell’offerta all-inclusive più completa nel settore Expedition”.

Dal 10 agosto 2023 la Silver Endeavour trascorrerà 10 giorni in un viaggio immersivo nell’Artico canadese, esplorando fiordi incontaminati, fino alla baia di Baffin del leggendario passaggio a Nord-Ovest. S.G.