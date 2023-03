Japan Airlines: accordo con Boeing per 21 aerei 737 Max

Japan Airlines ha sottoscritto con Boeing un accordo per l’acquisto di 21 aerei 737 Max. Come riporta Il Sole 24 Ore, i jet, a corridoio singolo, saranno consegnati e voleranno a partire dal 2026.

Jal era alla ricerca di modelli più recenti con una migliore efficienza del carburante per sostituire la sua vecchia flotta di 737 a corto raggio. L’A320neo di Airbus SE era inizialmente considerato un capofila, ma i rapporti all’inizio di questo mese suggerivano che Jal fosse invece propenso a un accordo con Boeing.



Le restrizioni pandemiche del Giappone sul turismo in entrata sono state più severe della maggior parte degli altri Paesi asiatici, ma i viaggi hanno iniziato a riprendersi dopo che il primo ministro Fumio Kishida ha allentato i controlli alle frontiere alla fine dello scorso anno.

L’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale ha previsto che la domanda globale di passeggeri tornerà ai livelli pre-pandemia entro la fine di marzo e supererà le cifre del 2019 del 3% entro la fine dell’anno.