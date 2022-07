Dotto Trains verso il futuro

L'azienda lavora su un core business che riguarda principalmente i trenini su pneumatico, anche per gli adulti

Si chiama Dotto Trains ed è una realtà ben consolidata, che affonda le sue radici in 60 anni di attività. Nel corso del tempo, quella che originariamente era la progettazione e realizzazione di trenini su rotaia si è evoluta e attualmente l’azienda lavora su un core business che riguarda principalmente i trenini su pneumatico, anche per un pubblico di adulti. Due le direttrici di sviluppo: “Da una parte - spiega la marketing & sales specialist Roberta Santi - abbiamo una linea ‘funny’, più giocosa, adatta a un pubblico di bambini. Dall’altra, una linea più moderna, con modelli in stile shuttle utilizzabili anche dagli adulti”. I clienti principali di Dotto Trains sono infatti non solo parchi e villaggi, ma anche comuni e città, che possono beneficiare fra l’altro del modello tutto elettrico lanciato nel 2022, l’‘IVO 22’.