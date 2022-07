Italo, nuove tratte verso il Mezzogiorno

Il network per la stagione amplia gli orizzonti guardando verso Sud con la new entry Calabria

La Calabria, raggiunta tramite il Cilento, è la novità dell’estate di Italo. La compagnia ferroviaria, annunciando le rotte per l’estate, ha evidenziato come il Sud sia il grande protagonista della stagione, in ottica soprattutto leisure. Sulla direttrice verso la Calabria, in particolare, Italo offre 6 servizi, che diventeranno 8 in altissima stagione.

In totale la compagnia ferroviaria conferma un totale di 116 viaggi giornalieri, di cui 26 sulla linea Torino-Salerno e 32 tra Milano e Roma. Proprio su quest’ultima rotta Italo ha deciso di investire in modo particolare tramite l’offerta Mi-Ro, che prevede l’accoglienza dei clienti business nelle lounge Italo Club.

Inoltre, per quanto riguarda il network in partenza da Venezia e diretto verso il Sud Italia, sono state aggiunte le città di San Donà di Piave e Aversa.



Intanto, Italo ha festeggiato i primi 10 anni di attività. Il primo treno della compagnia partì infatti il 28 aprile del 2012 dalla stazione di Napoli centrale, diretto verso Milano. Da quel momento in poi, l’espansione è stata continua, con l’aggiunta di nuove rotte e stazioni, anche in base allo sviluppo della rete Altra velocità in Italia.

Un decennio che ha visto l’operatore raggiungere diversi traguardi, tra cui il superamento di quota 100 milioni di viaggiatori trasportati.

Inoltre, dalla sua nascita ad oggi Italo ha costruito una flotta arrivata a 51 treni che viaggiano tra 53 stazioni per un totale di 48 città servite.



Tornando all’estate 2022, Italo ha anche rilanciato con investimenti in comunicazione, con una serie di spot e una campagna che ruota intorno al claim ‘Italo is Magic’. Un impegno che si muove verso una strategia più focalizzata sull’innovazione e web oriented.