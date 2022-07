Lungo le vie dell'Europa

Due itinerari su rotaia da proporre in adv a chi cerca un'esperienza insolita

L’Europa in treno può essere sorprendente. E non solo a 18 anni, quando con un viaggio alla scoperta delle grandi capitali del Vecchio Continente ci si prepara ad aprirsi al mondo. L’itinerario su rotaia può rivelarsi un’occasione per conoscere mete minori e gioielli nascosti insieme alla famiglia o in età più avanzata.

E per sfatare il mito che il viaggio in treno sia solo prerogativa dei giovanissimi, Silvia Festa, business owner b2b Eurail e Interrail, propone a TTG Italia due idee di itinerario da proporre in agenzia a chi è in cerca di un’esperienza avvincente nel continente o vuole vivere in modo diverso la vacanza al mare.



Il Continente dal finestrino

Il primo parte dall’Italia, da cui partono numerosi collegamenti diurni e notturni. Questi ultimi, spiega Festa, “stanno tornano in voga. Dopo la pandemia, per le famiglie il viaggio notturno può essere un’esperienza simpatica da condividere con i bambini”.

Dalla Penisola si può quindi partire alla volta dell’Austria. “Si può fare tappa a Innsbruck, per poi spostarsi verso Monaco di Baviera, da cui è possibile fare gite in giornata e raggiungere i Castelli di Ludwig e visitare il castello di Neuschwanstein”.



Il viaggio riprende in direzione Nord, verso “la Germania meno conosciuta, quella di Dresda o Lipsia”. Da qui si prosegue “verso la Danimarca con un treno diretto verso la Svezia, a Malmö, per poi raggiungere la Norvegia e poi procedere addirittura fino al Circolo polare artico”. Al ritorno, si può “scendere nella parte occidentale della Germania con soste a Colonia e Friburgo” e poi giungere in Svizzera, a Lucerna, “una città graziosa e piccola dove è possibile effettuare innumerevoli escursioni con la funicolare e gite in battello”.



Ma se l’estate è sinonimo di mare, un’alternativa è il giro delle isole greche. “Si può fare il cosiddetto island hopping” spiega Festa. Interrail propone un pass dedicato, il Greek Island Pass: “C’è la versione che include anche viaggi in nave con traghetto da Ancona. Si arriva al Pireo e da lì ci si imbarca e si può scegliere fino a 53 isole”.

Alessia Noto