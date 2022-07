Tour intorno al globo, l'avventura up level secondo Belmond

Dall'Inghilterra al Sud-Est asiatico gli itinerari dei cinque treni di lusso del gruppo

Sono cinque i treni che, oltre al Venice Simplon-Orient-Express, fanno parte del portfolio Belmond. Stiamo parlando del Belmond Andean Explorer e del Belmond Hiram Bingham che viaggiano in Perù, dell’Eastern Orient Express nel Sud-Est asiatico, del Royal Scotsman in Scozia e del British Pullman in Inghilterra.

Quest’ultimo si è avvalso della collaborazione del regista Wes Anderson per reinventare la carrozza Cygnus, ristrutturata rendendo omaggio al disegn degli anni ‘50 ma con in più il tocco onirico tipico dello stile narrativo del regista. British Pullman offre viaggi giornalieri dalla stazione di London Victoria ed è operativo tutto l’anno.



Altro treno britannico è il Royal Scotsman, di dieci carrozze, che al suo interno dispone addirittura di una Spa con due sale trattamenti, oltre a una carrozza panoramica con intrattenimento dal vivo alla sera, due dedicate al ristorante e bar e cabine con bagno privato, intarsi in mogano e un mix di arredi in tweed e lana. Viaggia attraverso tutta la Gran Bretagna, con itinerari tra i castelli scozzesi e a Edimburgo, e altri più lunghi con tappe anche in Inghilterra e Galles.



Passando al Sudamerica, in Perù fanno parte del gruppo il Belmond Andean Explorer e l’Hiram Bingham. Il primo offre una scelta di viaggi di una o due notti e da Cusco, l’antica capitale dell’Impero Inca, attraversa le pianure più alte delle Ande prima di arrivare al lago Titicaca e proseguire verso la città di Arequipa, patrimonio mondiale dell’Unesco.



L’Hiram Bingham, invece, effettua viaggi di un giorno attraverso gli altopiani peruviani dirigendosi verso Machu Picchu, con brunch e cena gourmet inclusi. Lo stile delle carrozze è anni ‘20, ma i colori vivaci e i motivi ispirati alla natura rivelano l’anima peruviana.

Passando infine all’Asia l’Eastern Orient Express effettua itinerari tra Kuala Lumpur e Bangkok, oppure da Singapore a Bangkok. Quest’ultimo, ad esempio, comprende il pernottamento di due notti, il servizio di uno steward dedicato 24 ore su 24, pranzi, cene e tea time, visite guidate e un’escursione in un villaggio malese.