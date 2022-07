Le dieci meraviglie del mare

Nella classifica delle spiagge più belle c'è posto anche per la sarda Cala Goloritzé

Rocciose o sabbiose, lunghe e sconfinate oppure piccole, intime e circondate da vertiginose pareti. Scegliere le spiagge più belle del Mediterraneo non è un’impresa facile. A tentarla è stato Volagratis, che ha provato a districarsi tra baie e calette stilando la top ten degli eden balneari del Mare Nostrum.

Al primo posto c’è un’isola greca: Zante. Qui gli scorci da cartolina si sprecano, ma la Baia del Navagio, nota anche come la ‘baia dei contrabbandieri’, ha in serbo un regalo in più per i suoi ospiti: un vero e proprio relitto che si può vedere da vicino, anche se la piccola spiaggia è raggiungibile solo in barca.



Trovarsi a tu per tu con la natura è possibile anche in un’isola turisticamente matura come Maiorca. Basta andare a Cala Agulla, che si merita la seconda posizione nella top ten proprio per la sua natura incontaminata e la sabbia bianca.



Sul terzo gradino del podio sale inece la Corsica con la sua Plage de Palombaggia, caratterizzata dalle rocce rosse che emergono dall’acqua.



In Croazia merita senz’altro una visita Zlatni Rat, ovvero il ‘Corno d’Oro’, sull’isola di Brazza, ideale per gli appassionati di windsurf.

Un bel quinto posto, poi, per la nostra Sardegna, la cui Cala Goloritzé è la spiaggia più bella e fotografata.



Segue in classifica la sconfinata lingua di sabbia fine di Nissi Beach a Cipro, mentre al settimo posto troviamo la meraviglia naturale della picola baia di Kaputas, nella Turchia sud-occidentale, che si presenta alla vista dei visitatori dopo una discesa di 200 gradini.



In classifica trovano spazio anche le rocciose calanche del Sud della Francia, con la baia di Sormiou, vicino a Marsiglia. Non manca nemmeno Malta, che grazie alla Laguna Blu di Comino entra nel ranking delle spiagge più belle del Mediterraneo insieme a quella spagnola di Marbella, una delle più belle dell’Andalusia. Qui dopo il bagno non può mancare un giro nel pittoresco centro storico della città, con i suoi palazzi antichi, circondato dai resti delle antiche mura risalenti ai tempi dei Mori.