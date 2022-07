Boutique hotel da collezione

New entry per chi cerca la qualità e la privacy delle strutture non standardizzate

L’ospitalità di lusso del Mediterraneo continua a rinnovarsi e assume sempre più spesso le sembianze di strutture piccole e non standardizzate, che riescono a garantire ai loro ospiti servizi personalizzati e il giusto grado di privacy.

Ecco che dunque, oltre all’Hotel La Palma di Capri, con le sue 50 camere che inizieranno ad accogliere i loro ospiti a partire da luglio, tra le numerose strutture in apertura nell’area mediterranea spiccano gioielli come El Vicenç de la Mar di Maiorca, che si affaccia sul mare a Cala Molins e dispone di 35 camere, di cui cinque suite, alcune delle quali con terrazze e vasche idromassaggio private e tutte con vista spettacolare sulla baia.

Altro boutique hotel, altra esperienza unica: è quella che promette di offrire il Nobu Hotel and Restaurant Santorini, il primo investimento in Grecia di Nobu Hospitality, la catena alberghiera lifestyle fondata da Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper. Situato a Imerovigli, aprirà quest’estate e accoglierà gli ospiti in camere e ville con piscina privata con vista sulla Caldera, una piscina a sfioro su due livelli e un ristorante che serve la tipica cucina fusion giapponese-peruviana dei Nobu restaurant.



Restiamo ancora in Grecia, ma ci trasferiamo a Mykonos per un’altra perla dell’hospitality di lusso: il Kalesma Mykonos, 25 suite e due ville distribuite in una tenuta di cinque acri, in mezzo a bouganville e ulivi e le cui camere hanno pareti bianche, pavimenti in pietra, soffitti in castagno e bambù e letti disposti in modo da poter vedere l’alba sull’Egeo.



Saranno solo 16, invece, le camere e le suite di Palazzo Rainis Hotel & Spa, l’ultimo gioiello della Croazia che sta per aprire in Istria, vicino al porto turistico di Novigrad. La peculiarità dellla struttura, come sottolinea Forbes, è di essere stata ispirata dalla villa della famiglia veneziana Rainis, costruita agli inizi del ‘900. Per l’eccellenza del servizio verrà inserita nella rete degli Small Luxury Hotels.



Tra le nuove aperture a Malta l’Iniala Harbour House & Residences a La Valletta: 23 camere e suite dal design unico e un ristorante panoramico, dove la vista può spaziare dalle mura fortificate al Grand Harbour e oltre.x



Infine sbarchiamo in Francia, dove il villaggio di Roquebrune-Cap-Martin ospita il debutto francese del Maybourne Hotel Group con il The Maybourne Riviera: 69 camere e suite, il ristorante sulla spettacolare terrazza e una spa olistica all’avanguardia, costruita nella roccia. S.G.