La terra delle avventure

Dai centri storici alle aree deserte il Canada è il luogo ideale per la vacanza-scoperta

l Canada è la seconda nazione più grande del mondo e non manca di paesaggi e luoghi da visitare. In un immaginario coast to coast,

nel Canada occidentale, le Montagne Rocciose e le città di Vancouver, Victoria e Calgary dominano la gran parte degli itinerari di viaggio. Nel Canada centrale, le cascate del Niagara, Toronto, Ottawa, Montreal e Québec City fanno parte degli itinerari di tutti i turisti, fino alle coste orientali affacciate sul mare, con il Gros Morne National Park e le città di Hallifax e St. John. Per un percorso ‘off the beaten track’ è invece la parte settentrionale del Paese a fare da protagonista: offre la possibilità di ammirare gli orsi polari e di esplorare il Nahani National Park e le città di Whitehorse e Yellowknife, oltre, naturalmente, alla possibilità di dare la caccia all’aurora boreale.

Luci del Nord

Molte le possibilità per ammirare uno degi spettacoli più suggestivi della natura, le luci che illuminano le notti polari. Fra le tante, quella offerta dal Blachford Lake Lodge nell’area settentrionale del Paese. Raggiungibile soltanto su piccoli aerei da turismo partendo da Yellowknife, dà la possibilità di vedere l’aurora boreale in un contesto unico, senza nessun inquinamento dell’aria, ma soprattutto senza il disturbo delle luci e dei rumori delle città.



Le città

Fra le diverse città del Canada, particolarmente interessanti per il contrasto sono Quebec City e Toronto. La prima mette in mostra le sue origini francesi, che spaziano dagli stili architettonici alla lingua locale. Una passeggiata lungo le vie in ciottoli di Québec Antica offre divertimento e relax e mete turistiche del calibro della Cittadella (Le Citadelle) e la Place Royale. L’icona della città è sicuramente il Chateau Frontenac, il più famoso hotel del Canada.

Toronto, invece, è la vera metropoli nordamericana. Con un ampio gruppo di quartieri etnici come Little Italy, Chinatown e Little India, Toronto è anche una delle città più diversificate culturalmente in tutto il mondo.



Natura

Al Canada appartengono alcuni dei parchi più spettacolari del mondo. Il parco nazionale di Banff, al centro delle Montagne Rocciose, famoso per il lago Louise, il Gros Morne National Park, patrimonio mondiale dell’Unesco, con le sue montagne formate dai ghiacciai. E ancora, il lato canadese delle cascate del Niagara e la baia di Fundy, solo per citarne alcuni.