Collegamenti da quattro scali su Montreal, Toronto e Calgary

Si tratta di un gradito ritorno quello dei collegamenti aerei tra Italia e Canada, sospesi per due lunghi anni a causa delle restrizioni in atto. E anche su questa direttrice lo schedule si presenta con una novità assoluta, annunciata per il 2020 ma poi rinviata: si tratta del volo Roma-Calgary di WestJet, che opererà per tutta la stagione estiva fino a 3 volte alla settimana un Boeing 787/900 Dreamliner da 320 posti.

Le proposte

Pienamente ripristinato il network di Air Transat, che continua a scommettere sulla Penisola proponendo voli su Roma, Venezia e Lamezia Terme. Nel primo caso sono previsti collegamenti diretti su Montréal (che avrà 4 frequenze alla settimana dalla fine di giugno) e Toronto, con estensioni possibili anche su Calgary e Vancouver, mentre da Venezia e Lamezia la programmazione prevede collegamenti su Toronto. Tutti i voli saranno operati con gli A330 configurati in due classi di servizio e tre livelli tariffari: budget, standard e flex.

Tris di destinazioni italiane anche per Air Canada che ha scelto Roma, Venezia e Milano per il rilancio sulla Penisola. E proprio su Malpensa si registra una gradita sorpresa, ovvero il ritorno della Milano-Montréal dopo oltre vent’anni di stop. Cinque frequenze alla settimana con estensione a Toronto a bordo di un A330 da 297 posti che avrà anche un’altra importante particolarità: non si tratterà infatti di una rotta stagionale, ma annuale. Sempre Montréal come destinazione anche per le rotte su Venezia e sulla Capitale.