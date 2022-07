Alloggi insoliti e self drive, ecco le ultime tendenze

“La dimensione dei gruppi si è ridotta ed è aumentato il turismo in famiglia. Per quanto riguarda i servizi, sono cresciute le richieste di alloggi insoliti, a cui infatti abbiamo dedicato una nuova sezione della programmazione. Sono aumentati anche i self drive, sia in moto che in camper, in Canada e negli Stati Uniti”. Luca Cesaretti, product manager di Reimatours, conferma i nuovi trend di una domanda che due anni di pandemia hanno forzatamente modificato.

“In questi lungo periodo abbiamo totalmente rivisto la programmazione, senza perderne però i tratti distintivi: proposte tailor made, partenze dedicate e tour esclusivi, rapporto qualità prezzo e velocità esecutiva”. Reimatours ha poi incrementato l’offerta di pacchetti con crociera ai Caraibi e ampliato le mete inserendo Cuba come estensione mare dopo gli Stati Uniti dell’Est, oppure dal Canada o ancora con un minitour del Messico.

“Un altro prodotto che riscuote successo sono i ‘soggiorni insoliti’ come i pacchetti di glamping, oppure i pernottamenti in ranch o in riserva indiana nel Great American West”.

Anche Andrea Cani, presidente di KKM Group, riconferma la specifica attenzione all’autenticità dell’esperienza di viaggio, “che dev’essere sostenibile, sia dal punto di vista ambientale, sia culturale. Si cercano sistemazioni e alloggi in grado di assicurare un contatto privilegiato con la natura, come il glamping. Cresce anche la durata media dei soggiorni, soprattutto nel periodo estivo, e nella scelta dei circuiti si prediligono visite di territori e regioni relativamente circoscritti, rispetto alla quantità delle destinazioni toccate. Questo dipende anche dall’aumento del tasso di repeater”.