La proposta Clikki, una card ricaricabile

La soluzione Spencer & Carter Insurance Broker per il mondo del turismo

Si chiama Clikki la nuova polizza assicurativa di Spencer & Carter Insurance Broker dedicata a chi viaggia.

Il prodotto lanciato dal broker assicurativo internazionale indipendente, specializzato in soluzioni per il travel, sarà acquistabile esclusivamente in agenzia di viaggi o attraverso tour operator.

La particolarità di questa polizza è quella di essere ricaricabile.

In sostanza, chi acquista la polizza ha tutte le garanzie di viaggio racchiuse in un’unica card, che si potrà poi ricaricare in qualsiasi momento in agenzia di viaggi in occasione di una vacanza successiva o di una nuova trasferta d’affari.



Personalizzazione

Estremamente personalizzabile, Clikki ha tra i suoi prodotti polizze in versione base e multirischio, individuali e per gruppi.

Le polizze hanno tutte le estensioni Covid-19 necessarie per un soggiorno in tranquillità e la garanzia di interruzione da quarantena e fermo amministrativo con i massimali tra i più elevati del mercato italiano.

Le agenzie di viaggi hanno, quindi, la possibilità di offrire ai propri clienti polizze complete e personalizzate, attraverso le principali compagnie di assicurazioni, con il vantaggio di incentivare la fidelizzazione grazie al sistema di ricarica e con nuovi margini di revenue che possono essere interessanti fonti di business per i dettaglianti.



Piattaforma veloce

“I prodotti Clikki sono stati studiati per fornire garanzie assicurative tra le più performanti del settore mantenendo un occhio di riguardo alle tasche dei viaggiatori e permettendo una facile vendita alle agenzie di viaggi con commissioni di vendita in linea con il mercato - spiega Massimiliano Masaracchia (nella foto), direttore commerciale Spencer and Carter -. La piattaforma è veloce, intuitiva e permette l’emissione in pochi click. Dalla messa sul mercato dei nuovi prodotti stiamo ottenendo risultati di produzione oltre le nostre previsioni dovuti all’ottimo mix fra garanzie e prezzo”.