La nuova scelta upper level

Nel giro di due anni il panorama ricettivo si è profondamente trasformato

C’è un nuovo protagonista del lusso e del glamour in Europa. Sulla scena dei viaggi upper level si affaccia con prepotenza la Spagna, e in particolare la sua capitale, Madrid, che da sorella minore della più blasonata Barcellona e delle destinazioni per super vip Ibiza e Formentera si impone quest’anno come meta must have per chi è in cerca delle ultime novità in termini di destinazioni cool.

La capitale spagnola, infatti, entra nel post pandemia con un panorama urbano e soprattutto alberghiero completamente trasformato: i brand dell’ospitalità di lusso si sono concentrati sulla destinazione e, nel giro degli ultimi due anni, si è assistito ad aperture upper level e alla nascita di progetti visionari.



I progetti alberghieri

In rapida successione Four Seasons, Mandarin Oriental e Rosewood hanno inaugurato i loro hotel, portando nella capitale spagnola un livello di lusso che prima non esisteva e cambiando l’intera dinamica del mercato e le aspettative del turista. Attesissimo, inoltre, il debutto di Edition Madrid, a cui Ian Schrager, guru dell’hotellerie mondiale, sta dando gli ultimi ritocchi.

La consacrazione della nuova vita up level della Spagna arriva da Forbes Travel Guide: per la prima volta in 64 edizioni della sua Star Awards, la guida per eccellenza agli hotel di lusso attribuisce le 5 stelle, il massimo riconoscimento e garanzia di qualità, ad alberghi del Paese.



Il riconoscimento di Forbes

Due sono a Madrid, uno a Ibiza. I primi 5 stelle Forbes della Spagna sono il Four Seasons Hotel Madrid e il BLESS Hotel Madrid. Il Four Seasons nasce all’interno del progetto del Centro Canalejas, l’intervento di riqualificazione urbana che ha coinvolto sette edifici storici del centro della città in un unico indirizzo che unisce moda, ospitalità e food di altissimo livello. L’hotel, aperto nel 2020, è impattante e ricco di storia: il grande foyer è ornato da colonne di marmo e trasporta l’ospite in un’atmosfera di fine Ottocento. La struttura mette a disposizione 200 camere e la sua Dani Brasserie è già punto di riferimento per gli appuntamenti gourmet della città.

La seconda struttura premiata con le 5 stelle è il BLESS Hotel, situato in un edificio del XIX secolo nel cuore del quartiere di Salamanca. L’hotel è stato riaperto nel 2021 dopo un intervento di restyling da parte dell’interior designer Lázaro Rosa-Violán. Con 111 camere e suite, unisce un arredamento ispirato al modernariato degli anni ‘50 con i più nuovi ritrovati tecnologici, come il sistema audio Bose e il sistema per il sonno HOGO. La maggior parte delle camere dispone di caminetti, bagni in marmo e una zona soggiorno. Tre gli highlight della ristorazione: il Versus Lively Lounge, nella hall; il Salvaje, che presenta cucina fusion giapponese; e il Picos Pardos Sky Lounge, sul tetto.

Nelle isole

A entrare nel pantheon dei 5 stelle di Forbes è un altro indirizzo spagnolo, collocato sull’isola che più di tutte le altre rappresenta le vacanze, almeno in Europa: Ibiza. Qui guadagna la categoria più alta dello Star Awards il BLESS Hotel Ibiza, l’unico dell’isola a essere incluso nella lista dei top hotel mondiali. La struttura, situata a Cala Nova, presenta una spettacolare infinity pool con vista sul Mediterraneo, un rooftop adult only con lettini e cabanas, una spa interna ed esterna e cinque ristoranti a disposizione.

La proprietà dispone di 150 camere con sei suite con vista mare e una suite presidenziale. Tutte le sistemazioni sono dotate di balcone e alcune di vasca idromassaggio.

Non raggiunge le 5 stelle, ma segna l’ingresso nella classifica Forbes di un’intera destinazione il Ritz-Carlton Abama, che introduce nella lista degli hotel superlusso le isole Canarie. La struttura sorge infatti a Guía de Isora, sulla costa sudoccidentale di Tenerife: con un’architettura moresca di un imprevedibile color salmone, è circondata da giardini botanici. L’hotel mette a disposizione 459 sistemazioni fra suite, ville e camere sia per chi cerca uno spazio per soli adulti, sia per le famiglie con bambini di diverse età. C. P.