CDSHotels diversifica l'offerta con il Marelive in Salento

CDSHotels amplia il suo portfolio con l’ingresso del 4 stelle Marelive di Torre Sant’Andrea Melendugno (nella foto), tra le spiagge del Salento. La new entry rende ancora più differenziata la linea di prodotto dedicata agli hotel firmata dalla catena alberghiera pugliese.

Proposta ampia

Fioravante Totisco, amministratore unico di CDSHotels, ha spiegato: “Siamo molto lieti di annunciare l’ingresso di una nuova nuova struttura di design nella collezione di alberghi che compongono il nostro network; questa operazione risponde appieno alla strategia promossa dal nostro gruppo, volta ad ampliare e diversificare l’offerta di prodotto per intercettare le richieste della clientela e divenire punto di riferimento per le vacanze balneari in Puglia e nel Sud Italia. Da specialisti nel segmento villaggi per famiglie, che continua a essere il nostre core business, siamo nel tempo cresciuti anche nell’ambito hôtellerie, vantando a oggi un portafoglio di 5 hotel - a 4 e 5 stelle - ubicati in alcuni dei punti mare più attrattivi della Penisola, impreziositi da un servizio attento”.

Hotel design, a soli 900 metri dal mare, il Marelive è stato fin dalla sua ideazione progettato e realizzato all’insegna della filosofia ‘green’, con una grande attenzione alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico.

Particolare accuratezza è stata rivolta anche alla disposizione degli spazi, con un corpo centrale e una serie di villette indipendenti con patio o giardino esterno, che si snodano intorno a una scenografica piscina, arricchita dalla presenza di bar al centro.

Marelive sorge in un’area geografica ricca di punti d’interesse culturali e attrazioni naturalistiche a cominciare dalla spiaggia di Torre dell’Orso, che dista soli 1.200 metri dalla struttura e rappresenta il fiore all’occhiello balneare dell’intera costa salentina. A poca distanza dalla struttura si trovano il centro abitato di Torre Sant’Andrea, con i suoi faraglioni che si stagliano sul mare, e la pineta.

Nel raggio di pochi chilometri Otranto, patrimonio culturale dell’Unesco, con la cattedrale normanna, le antiche mura e il castello aragonese, offre la possibilità di unire al soggiorno relax l’interesse artistico e culturale.

A completare la proposta anche le attrattive dell’entroterra, un territorio di culture e antiche tradizioni che caratterizzano i centri storici dei piccoli paesini di cui è disseminata questa parte del Salento.