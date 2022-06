Apulia Hotels accende la stagione estiva con due acquisizioni: il residence Torre delle Stelle nel sud della Sardegna, e il Semiramide Palace Hotel, un 4 stelle in Valle d’Itria aperto tutto l’anno, a vocazione business. “Per quanto riguarda il prodotto villaggio, vi saranno diverse novità - spiega Antonio Vivo (nella foto), part owner -. Sul nostro sito abbiamo inserito un’area dedicata alle adv attraverso la quale si avrà accesso alle migliori tariffe e si potrà monitorare la disponibilità di tutte le nostre strutture”.

I nuovi plus

Gli ospiti, inoltre, potranno approfittare di comfort come la biberoneria ora fornita anche di prodotti alimentari e del servizio Tatamia per lasciare i bambini a baby sitter qualificate. I ragazzi si divertiranno invece con l’animazione. “Quest’anno abbiamo siglato un accordo con l’accademia internazionale del Musical di Roma. In questo modo i nostri giovani ospiti potranno prendere lezioni di musical”. Un’estate ancora dominata dal Mare Italia: queste le previsioni per i prossimi mesi. A lasciare strascichi di incertezza sull’outgoing sarebbero le regole d’ingresso diverse dei Paese. “Stimiamo un trend leggermente migliore del 2021, con una bassa stagione più frizzante e una crescita del 25 per cento sul fatturato”. Prodotto di punta per Apulia Hotels rimane il Forte Club di Scalea in Calabria, un villaggio da 320 camere con accesso al mare. Segue il villaggio di Rodi Garganico in Puglia. “Il trend di prenotazione è in linea col 2019, con un lieve incremento. Siamo fiduciosi che si possa giungere a breve al tutto esaurito anche per il 2022”. Ma si guarda già al 2023, quando arriverà un villaggio 4 stelle in Sicilia insieme a un hotel 5 stelle attualmente in ristrutturazione nell’area di Castel del Monte. G.G.