Stile Napoleon, le novità della stagione

Dopo un rallentamento in concomitanza con l'inizio della guerra il trend di prenotazioni è soddisfacente

La stagione estiva è alle porte e Napoleon Tour Operator si prepara ad accoglierla con delle novità. Tenendo sempre al centro il target famiglie, si amplia sia l’offerta residenziale sia quella dei camping village. Il t.o. propone ‘Vacanze con stile’, una brochure esclusiva che raccoglie le migliori strutture presenti nei propri cataloghi di destinazione.

Ritorno al 2019

Sul fronte delle prenotazioni, il trend ammicca ai volumi del 2019, dopo un rallentamento in concomitanza con l’inizio della guerra. Infatti, la macchina del booking si è rimessa in moto in maniera importante. Ottime le performance della Sardegna, che si conferma uno dei fiori all’occhiello del t.o. Parallelamente l’Isola d’Elba e la Toscana stanno mantenendo gli eccellenti livelli già conquistati nel 2020 e nel 2021 ed è ripartita anche la Corsica.

Per Napoleon i villaggi non rappresentano il prodotto core, ma quelli che il t.o. ha in programmazione vengono richiesti e apprezzati, con una frequenza di prenotazione pari a quella delle stagioni passate. A dimostrarsi una carta vincente è la flessibilità, combinata con il miglior prezzo disponibile. Già da tempo il t.o. va incontro a questo plus desiderato dai viaggiatori, soprattutto su ciò che concerne la durata dei soggiorni. La maggior parte delle strutture prevede infatti un periodo di permanenza libero, abbinabile a tariffe t.o. sui traghetti verso le isole. G.G.