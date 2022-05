Grimaldi Lines, i piani estivi tra partnership e nuove linee

Dei 20 collegamenti marittimi che la compagnia garantirà sul Mediterraneo, 10 saranno verso Sardegna e Sicilia

Sicilia e Sardegna al centro dell’estate di Grimaldi Lines. Dei 20 collegamenti marittimi che la compagnia di navigazione garantirà sul Mediterraneo, 10 avranno come destinazione le due isole maggiori del Mare Italia.

In Sardegna, la compagnia servirà i porti di Olbia, Porto Torres e Cagliari, partendo da Savona, Livorno, Civitavecchia, Napoli e Palermo. In Sicilia raggiungerà, invece, Palermo da Livorno, Salerno e Cagliari.



Le iniziative

Sulla Sardegna, Grimaldi Lines collaborerà con Welcome to Italy. Le due aziende hanno infatti siglato di recente una partnership per lanciare nuovi ‘Viaggi Smart’, a cura dei Local Expert dell’operatore. Attraverso l’accordo, i clienti del tour operator potranno abbinare all’itinerario (‘In viaggio con Grazia’, tour che ripercorre i luoghi e la vita di Grazia Deledda, e ‘La longevità in Sardegnà’, che racconta i segreti dei centenari sardi) la traversata marittima sulle navi Grimaldi Lines che operano sulle tratte Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, nonché sulla nuova Savona-Porto Torres e viceversa.



Nell’alta stagione ripartiranno poi i soggiorni estivi in Sardegna e Sicilia. Torneranno, quindi, le proposte di Grimaldi Lines Tour Operator nelle più belle località delle due isole. I clienti potranno, come nelle passate stagioni, scegliere la formula nave+hotel, abbinando il viaggio via mare a una vacanza presso strutture ricettive di categoria 3 e 4 stelle.



Grimaldi Lines è, inoltre, partner della Carta Nazionale Giovani. I giovani, tra i 18 e i 35 anni, potranno perciò usufruire di agevolazioni speciali sulle rotte italiane.