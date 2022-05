I Club di Atelier, il t.o, punta sulle strutture brandizzate

L’imperativo è puntare sulle strutture a marchio proprio, su cui si ha il controllo totale del prodotto. È questa la linea seguita sul Mare Italia da Atelier Vacanze, che sceglie di accendere i riflettori sui Club brandizzati Atelier.

Gli obiettivi

“L’impegno massimo - conferma il ceo, Federica Amato (nella foto) - lo concentriamo anche quest’anno nella vendita e nella commercializzazione dei due Club con il nostro marchio: l’Atelier Club Baia della Rocchetta a Briatico Tropea, in Calabria, e l’Atelier Club Cilento Resort Velia a Casal Velino, in Campania, che per questa stagione si presenta al mercato con alcune novità”. Punte di diamante a cui il tour operator affianca i dieci Atelier Premium sparsi tra la Calabria, la Basilicata e la Puglia, “strutture di grande affidabilità, che vendiamo ormai da moltissime stagioni e che riusciamo a offrire a tariffe competitive”. Molto richiesta anche Ischia, destinazione che “siamo in grado di vendere quasi tutto l’anno”. Le previsioni, intanto, sono finalmente positive: “Oggi abbiamo di fronte una situazione meno complessa rispetto allo scorso anno, quando avevamo Regioni ancora divise per colori. Ma non è solo una sensazione, perché già da diverse settimane facciamo i conti con un incremento importante delle prenotazioni. Anzi, il confronto con il 2019 ci dice che oggi che le destinazioni estere hanno riaperto e il Mare Italia non è più una scelta obbligata, siamo tornati all’80% delle prenotazioni del pre-Covid”. Nonostante i costi siano lievitati, l’impegno dell’operatore è di garantire comunque un pricing “vantaggioso” e di “favorire i viaggiatori che prenotano in anticipo”. A.D.A.