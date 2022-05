Il t.o. nota come la vacanza sia vissuta in maniera più diluita, evitando la concentrazione delle classiche festività

Le isole tirreniche attendono l'estate per la ‘svolta’. “Purtroppo la Pasqua non ha registrato i numeri che tutti si aspettavano - osserva Marco Rosselli (nella foto), responsabile commerciale di Napoleon Tour Operator, specialista su isola d’Elba, arcipelago toscano, Sardegna e Corsica -, ma il risultato è dipeso anche dall’effettivo numero di strutture aperte. La maggior parte entrerà in servizio fra l’inizio e la metà di maggio, periodo tradizionalmente più indicato per vacanze a forte vocazione balneare. La nostra clientela cerca innanzitutto libertà, indipendenza, sia nei soggiorni in hotel che in appartamento, e per apprezzare al meglio le nostre destinazioni occorrono più giorni di quanti le vacanze pasquali riservino”.

Fino all’autunno

Questo spiega anche il progressivo allungamento dell’alta stagione sino alla metà di settembre, indipendentemente dalle politiche dei prezzi. “Non abbiamo rilevato sensibili variazioni economiche negli ultimi anni,ragion per cui il cambio delle abitudini va ascritto alla deliberata scelta di vivere l’esperienza vacanziera sulle isole in maniera più diluita, evitando la concentrazione delle classiche festività. A catalogo abbiamo infatti proposte che si spingono sino all’autunno inoltrato, come i tre giorni speciali dedicati all'Enduro sull’isola d'Elba”. Per l’estate sono comunque attive promozioni speciali che prevedono agevolazioni per genitori single in vacanza con i propri bambini, per arrivare alla totale gratuità dei minori (anche in caso siano presenti animali da compagnia). Verso le isole maggiori, come la Sardegna o la Corsica, gli sconti traghetto per soggiorni superiori alla settimana potrebbero poi rivelarsi un incentivo più forte che in passato. A.C.