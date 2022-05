Gnv, più navi, rotte e frequenze: i piani per la stagione

La compagnia di navigazione investe sui mezzi acquisendo la nuova Gnv Spirit

Salgono a 25 le navi della flotta Gnv. La compagnia di navigazione ha investito con forza sui mezzi, acquistando di recente dall’armatore Brittany Ferries la nuova Gnv Spirit.

Costruita nel 2001, nei Cantieri HDW a Kiel in Germania, la nuova ro-pax ha 32.728 tonnellate di stazza lorda, 203 metri di lunghezza e una velocità di crociera di 29 nodi.

La nuova nave sarà impiegata già nella stagione estiva, andando così a potenziare l’offerta sulla Penisola, offrendo ai passeggeri ampi spazi di bordo e una capacità di accoglienza fino a 1.595 passeggeri, con 265 cabine e ascensori a ogni ponte nave. Tra i servizi di bordo, un’area relax con piscina, 3 bar di bordo, una sala ristorante e uno spazio dedicato all’intrattenimento dei più piccoli.

L’acquisto del nuovo mezzo fa parte di un piano di ampliamento della capacità sulle linee del Mediterraneo, che la società ha avviato da diversi mesi.

Le linee

Sul fronte della programmazione, la compagnia di navigazione punta sull’Italia con un focus particolare sulla Sardegna, nella convinzione che il traffico sarà solido. Raddoppiano dunque le rotte con quattro navi e due partenze da Genova verso Olbia e Porto Torres, in aggiunta a un potenziamento del Civitavecchia-Olbia. Non meno importante è la Sicilia, dove si confermano i traghetti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, insieme alle linee da Civitavecchia per il capoluogo e per Termini Imerese, con un’offerta che avvicina la Sicilia ai porti più importanti dell’arco tirrenico.