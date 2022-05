Il poker di Futura

L'operatore annuncia quattro new entry, due in Puglia, una in Campania e una in Calabria

Forte incremento del prodotto pacchettizzato e novità importanti che riguardano principalmente i Futura Club. Parte con ottimismo la stagione estiva di Futura Vacanze, che vedrà ancora una volta i riflettori puntati sul Mare Italia. “Dopo gli importanti investimenti sulla Sardegna del 2021, anche quest’anno - sottolinea il direttore commerciale, Belinda Coccia (nella foto) - abbiamo deciso di rafforzare la nostra presenza in Italia con quattro nuovi Futura Club: due in Puglia, uno in Calabria e uno in Campania”. Le new entry riguardano, in particolare, il Futura Club Barone di Mare a Torre dell’Orso, un “villaggio molto apprezzato dal mercato per posizione, location e servizi”, e il Futura Club Baia dei Turchi a Otranto, un resort “riservato a una clientela over 12, molto noto per la sua spiaggia, ma anche per gli ambienti eleganti e dal design raffinato”.

Ma nuove bandierine vengono piantate dall’operatore romano anche in Calabria, sulla costa tirrenica, con il Futura Club La Praya di Pizzo Calabro, e in Campania con il Futura Club Eleamare di Ascea Marina, una scelta che Coccia non esita a definire “originale” per la possibilità di unire il soggiorno balneare alle visite del parco archeologico di Velia, patrimonio Unesco. Investimenti finora ben ripagati da un andamento delle prenotazioni “incoraggiante”: “Rispetto all’estero, che ancora ha un approccio in recupero ma più timido, le vendite sul Mare Italia non solo hanno ripreso vigore, ma si stanno avvicinando per fatturato ai livelli del 2019”. A.D.A.