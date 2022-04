Traghetti in rotta sulla stagione estiva

Le principali compagnie scommettono su una ripresa che deve arrivare

Sicilia e Sardegna sono tra le mete più gettonate dell’estate e in attesa che già con il periodo pasquale la stagione entri nel vivo, si rafforzano i collegamenti tra il Continente e le isole.

Il mare è l’elemento naturale di questa destinazione, campo di battaglia delle compagnie di navigazione che si contendono - o condividono - le rotte più frequentate.

Per Grimaldi Lines queste due destinazioni, storicamente molto richieste dal mercato turistico nazionale e internazionale, rappresentano il cuore pulsante della programmazione con 10 collegamenti. La compagnia ha dedicato alle due perle del Mediterraneo una serie di partenze diurne e notturne per tutti i porti principali, curando nel dettaglio anche l’accoglienza riservata ai passeggeri. Gli scali sardi raggiungibili a bordo di cruise ferry di ultima generazione sono Olbia, Porto Torres e Cagliari partendo da Livorno, Civitavecchia, Napoli e Palermo. In Sicilia si arriva invece a Palermo da Livorno, Salerno e Cagliari.

Novità primaverile che sottolinea l’impegno del Gruppo Grimaldi in Sardegna è l’itinerario Savona-Porto Torres e viceversa che verrà inaugurato l’11 aprile con la nave Zeus Palace. Sarà operativo fino al 1 luglio e poi di nuovo dal 19 settembre al 31 dicembre con frequenza trisettimanale, per passare a sei partenze settimanali in alta stagione, ossia dal 2 luglio al 18 settembre.

Traffico in ripartenza

Anche Gnv punta sull’Italia con un focus sull’Isola dei nuraghi, con la convinzione che il traffico sarà solido. Raddoppiano dunque le rotte con quattro navi e due partenze da Genova verso Olbia e Porto Torres, in aggiunta a un potenziamento del Civitavecchia-Olbia. Non meno importante è la Sicilia, dove si confermano i traghetti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, insieme alle linee da Civitavecchia per il capoluogo e per Termini Imerese, con un’offerta che avvicina la Sicilia ai porti più importanti dell’arco tirrenico.



Verso le isole minori

Si mobilitano anche Moby e Tirrenia, quest’ultima attiva sulla rotta Genova-Porto Torres e viceversa e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia, oltre che sulla ormai consolidata Napoli-Palermo. Non mancano poi i collegamenti di Siremar, che uniscono la Sicilia con le isole minori come Ustica, Eolie, Egadi, Pantelleria, Linosa e Lampedusa, raggiungibili anche con gli aliscafi veloci di Liberty Lines. Sardinia Ferries, infine, riduce le distanze tra la Sardegna e la Penisola con le tratte da Porto Torres in direzione Livorno, Piombino e Savona, oltre a rendere possibile la scoperta della Corsica con trasporti ad hoc.

Gaia Guarino