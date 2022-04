Mete in rimonta: un ritorno alla normalità

Cresce la fiducia per la prossima stagione estiva

Ampliamento delle destinazioni, debutto di nuove navi e il ritorno in forze sul Mediterraneo.

Sono gli investimenti di un settore che con il miglioramento dei numeri dei contagi, vuole lasciarsi alle spalle le performance altalenanti dell’inverno.

“Dopo il rallentamento di dicembre e gennaio, per fortuna - sottolinea Giusy Celozzi, titolare della Skyemotions Travel di Foggia - le prenotazioni stanno riprendendo quota. Ripartono alla grande le richieste sul Mediterraneo e crescono anche le richieste sugli Emirati e sul Nord Europa”.

Emirati e Mar Rosso

A tirare le somme di un inverno poco soddisfacente è anche Nadia Cimini, titolare della Miramed Travel di Campobasso. “Sono riuscita a vendere gli Emirati e qualche crociera sul Mar Rosso, ma con tante difficoltà dovute sia alla chiusura improvvisa degli scali, ma anche a dinamiche troppo macchinose, come le policy dei vettori che non coincidono con quelle delle compagnie, che non mi hanno mai permesso di abbassare la guardia”.



Massimo Ferrara, titolare della Freelander di Napoli evidenzia invece come le crociere negli Emirati abbiano rappresentato “una boccata di ossigeno in una stagione senza mete di medio raggio. Un’opportunità che abbiamo sfruttato anche grazie all’Expo di Dubai e che - ha aggiunto Ferrara - ci ha permesso di contrastare per quanto possibile i viaggi fai da te”.



Ma oggi con quale predisposizione le agenzie propongono itinerari del Mediterraneo non ancora pienamente fruibili dagli italiani? “Tecnicamente - interviene Angela Schena, addetta alle vendite della Agintour di Monopoli - non abbiamo ancora notizie certe sulla reale accessibilità di tutte le destinazioni in catalogo. Ma c’è entusiasmo sia perché si parla sempre più insistentemente di riaperture e poi perché le compagnie consentono di riprogrammare o cancellare la crociera in piena libertà. L’importante è informare il cliente in fase di contrattazione”.



La transizione

Sulla stessa lunghezza d’onda Giada Marabotto, titolare della Volver Viaggi di Genova: “Ci sono mete come la Tunisia e il Marocco che stanno riaprendo; credo che sia un momento di transizione e che tutto il mondo stia ormai andando verso il ritorno alla normalità”. A.D.A.