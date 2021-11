Ergo: effetto traino dal prodotto neve

Le vacanze bianche stanno ridando ossigeno al settore

Con l’obbligo di dotarsi dal 1° gennaio 2022 di un’assicurazione Rct (Responsabilità civile verso terzi) per sciare in Italia, introdotto per decreto legislativo lo scorso febbraio, la programmazione delle vacanze bianche sta ridando ossigeno al mercato di settore.

Fatturato in aumento

“È chiaro che il fatturato delle assicurazioni neve non è comparabile a quello generato dalle coperture per i viaggi di lungo raggio - sottolinea Daniela Panetta, head of sales per Ergo Assicurazioni -, ma sta sicuramente dando una mano in un periodo di transizione ancora difficile. A ottobre 2021 registriamo una variazione delle richieste per il prodotto sci di circa il 30-40 per cento in più rispetto al passato, trainate soprattutto dai comprensori e dagli alberghi che intendono offrire questo tipo di garanzia nei loro pacchetti vacanza. L’auspicio, dunque, è che la pandemia non porti a vietare le attività su neve come accaduto lo scorso anno, altrimenti i tentativi di compensare le perdite sui viaggi extraeuropei sarebbero strozzati ancora una volta sul nascere”.



Le modalità

L’obbligo introdotto non sta spingendo solo le richieste per sciare sulle Alpi, ma addirittura nei comprensori sugli Appennini, dove l’attenzione per il prodotto assicurativo neve è sempre stata bassa. “Da anni si parlava dei potenziali benefici di un simile provvedimento - riprende Panetta -, ma forti erano anche i timori di mettere sotto pressione una clientela già gravata in Italia da costi turistici mediamente più alti. Il Covid ha probabilmente contribuito a modificare la percezione di sicurezza anche su questa tipologia di prodotto, oltre che sulle classiche esperienze viaggio”. Come spesso accade in Italia, però, il decreto legislativo non ha fornito indicazioni utili sulle modalità assicurative, lasciando aperto il discorso su quali debbano essere i massimali adeguati a questa tipologia di rischio. Falla che, nell’inevitabile competizione delle offerte di mercato, potrebbe innescare una controproducente lotta al ribasso dei prezzi. A. C.