Europ Assistance, è l'ora di Quick

La compagnia introduce la possibilità di firmare elettronicamente i documenti di garanzia

Polizze sempre più veloci grazie alla digitalizzazione. Oltre ad aver ampliato la propria offerta assicurativa, Europ Assistance ha recentemente introdotto la possibilità di firmare elettronicamente i documenti di garanzia, rendendo più agevoli le operazioni di protezione della persona. Altrettanto utile il servizio Quick Assistance: l’intervento della compagnia può essere richiesto scrivendo via Whatsapp o attraverso una chiamata internet. “La nostra offerta copre qualsiasi imprevisto dovuto al Covid-19 - evidenzia Massimo Sibilio (nella foto), chief travel officer Europ Assistance Italia - e siamo perciò in grado di tutelare allo stesso modo chi è pronto a viaggiare in Italia, così come all’estero”.