Webins: crescono le polizze, ma aumentano anche i costi

La copertura delle quarantene può diventare un boomerang per gli operatori

I massimali della assicurazioni di viaggio rischiano d’impennarsi. Marcello Alesse (nella foto), ceo di B&T Insurance Service e fondatore del portale webins.it, lancia l’allarme in vista di un 2022 dalle tinte fosche. “Uno degli aspetti macroscopici emersi nella comparazione dei dati fra il 2020 e il 2021 - spiega - riguarda la capacità di copertura dei costi assistenziali da parte delle assicurazioni, in particolare in caso di quarantena. Se nel 2020 i casi segnalati sono apparsi contenuti e circoscritti a episodi individuali, ora è sempre più manifesta la tendenza a coinvolgere un numero di persone più ampio, soprattutto per quanto riguarda i viaggi delle scolaresche e dei gruppi. Il peso economico da sostenere è destinato a crescere e, alla lunga, potrebbe arrivare a creare anche dei problemi di liquidità”.

Se la pandemia ha abituato a ricorrere alle assicurazioni di viaggio anche per esperienze entro i confini domestici, moltiplicando dunque il numero delle aperture delle pratiche, la regolamentazione delle emergenze appare poco sostenibile dal punto di vista economico.

“Esistono ancora enormi differenze territoriali - aggiunge Marcello Alesse - e questa mancanza di omogeneità può trasformarsi in un elemento di vantaggio o svantaggio per l’assicuratore, rispetto al proprio concorrente. Abbiamo avuto, ad esempio, un caso di quarantena richiesto dall’Asl di Firenze per un’intera scolaresca, mentre per un caso analogo, emerso in un’altra regione italiana, la stessa istituzione ha chiesto la quarantena solo per i 5 compagni seduti vicino al ragazzo contagiato da Covid. È chiaro che le due situazioni comportano uno sforzo di copertura assai differente, creando alla lunga squilibri finanziari”.



Troppe anomalie

Se la politica non interverrà presto per risolvere queste anomalie e, nel frattempo, non verrà ampliato il numero dei corridoi turistici di lungo raggio, l’incremento delle coperture di viaggio per scopi sanitari potrebbe generare un effetto boomerang sul mercato di settore.