Alla scoperta dell'Ogliastra con i Sardinia Bovi's Hotels

Tre hotel a quattro stelle, ognuno con la propria storicità

Tre hotel 4 stelle, ognuno con la propria storicità e un’unica gestione familiare. È questa l’anima di Sardinia Bovi’s Hotels che con l’Hotel Corte Bianca, lo Charme Hotel La Bitta e l’Hotel Club Saraceno si è ritagliata uno spazio di primo piano nel turismo e nell’ospitalità dell'Ogliastra.

“I nostri hotel si rivolgono a clientele differenti” spiega Luca Bovi, proprietà e direzione di Sardinia Bovi’s Hotel. “L’Hotel Corte Bianca accoglie ospiti solo dai 16 anni in su” prosegue. “L’Hotel Club Saraceno è destinato invece alle famiglie con servizi per i bambini e i genitori”. L’Ogliastra è una delle province più selvagge della Sardegna ancora da scoprire e che, col passare degli anni, sta diventando sempre più attrattiva.



Il posizionamento

Due delle strutture sono posizionate fronte mare, mentre lo Charme Hotel La Bitta è letteralmente sulla spiaggia. “La domanda è cresciuta in queste settimane - aggiunge Bovi -. Da una forte preoccupazione per un mercato fermo siamo passati a una vera e propria esplosione delle prenotazioni grazie ai vaccini e alla riduzione dei contagi”. Il booking si sta spalmando su tutta la stagione, con punte su luglio e agosto. A giugno sono venuti a mancare gli stranieri e i gruppi di motociclisti, target importanti in bassa stagione. “Le richieste - conclude - arrivano dagli italiani, ma anche dalla Germania, dall’Austria e dalla Svizzera senza essere dunque sbilanciate”.