Felix è pronta

Sei strutture per la società creata nel 2020

Una filosofia, sei strutture ricettive suddivise in hotel e residence e il fascino della Costa Smeralda a fare da cornice. Felix Hotels si pone come un nuovo punto di riferimento dell’ospitalità Made in Sardinia, con possibilità di soggiorno in alcune delle località turistiche più note dell’isola.

Hotel La Coluccia, Country Resort & Restaurant Parco degli Ulivi, Hotel Airone, Hotel Residence Porto San Paolo, Residence Grandi Magazzini e il nuovissimo Felix Hotel Olbia: sono queste le strutture del gruppo, ormai pronte ad accogliere tutti coloro che siano alla ricerca di un’esperienza autentica.



L’andamento

“Guardando le prenotazioni, qui in Sardegna si sta muovendo bene il mercato Italia” spiega Paolo Manca, fondatore nel 2020 di Felix Hotels insieme ad Agostino Cicalò, nonché presidente di Federalberghi Sardegna.



Con la riapertura di Paesi come la Germania, l’Austria e la Svizzera si spera chiaramente in un allungamento della stagione fino al mese di ottobre. Non mancano i rigidi protocolli di sicurezza; infatti, come spiega Manca, “in accordo con l’Ospedale Mater Olbia avremo modo di effettuare i tamponi in struttura sia per gli stranieri che vi sono obbligati tornando a casa, sia per poter gestire tempestivamente eventuali situazioni d’emergenza”.