La scommessa di 'Solo Grecia'

Unica strategia per tre operatori di nicchia che vogliono ripartire

Si chiama ‘Solo Grecia’ ed è l’ultima scommessa messa in campo da tre tour operator di nicchia, che in piena epoca Covid hanno cominciato a confrontarsi su una strategia per ripartire insieme quando le condizioni lo avessero permesso.

Nasce da queste basi il progetto che al momento unisce Kalimera, Karlitalia e Viaggi Oggi in un pool che ha l’obiettivo di sfruttare sinergie ed economie di scala per offrire un prodotto di qualità sempre più elevata.

“Nel rispetto dell’identità di ognuno dei tre marchi - spiega Alexandra Grinis di Kalimera -, che mantengono separati aziende, booking e strategie commerciali, abbiamo deciso di allearci per fare sistema. Con ‘Solo Grecia’ vogliamo identificare un prodotto disegnato con cura sartoriale, che si declina di volta in volta, in base alle esigenze, in uno dei tre brand”. Se ad esempio Kalimera è sempre stato riconosciuto come punto di riferimento per le Cicladi, Karlitalia e il suo general manager Fausto Baldin sono sinonimo di Ionie.

“Ci stavamo ragionando dal marzo 2020 - aggiunge Carlo Terracciano di Viaggi Oggi - e lo scorso dicembre abbiamo formalizzato una sinergia che ci vede non più competitor ma partner nel rilancio di una Grecia di qualità”.

Fra i progetti in campo, un ciclo di 13 webinar che sta catturando un numero crescente di agenti di viaggi.