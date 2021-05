Una stagione di scoperta

Il Paese propone un ventaglio di suggestioni legate all'arte contemporanea e al wellness

L’estate della Croazia sarà all’insegna della scoperta e della sicurezza. Da Zagabria passando per il Golfo del Quarnaro, questa destinazione è tra le più apprezzate dagli italiani nonché tra quelle più prossime e raggiungibili.

Zagabria

La capitale croata si conferma tra le preferite dai nostri connazionali. Il trend degli arrivi è lentamente in crescita tanto che, come spiega Darja Dragoje dello Zagreb Tourist Board, “dal 1° gennaio al 21 aprile a Zagabria abbiamo toccato quota 74mila arrivi e 202mila pernottamenti, il 37 per cento di quanto raggiunto nel 2019”. In questo scenario è il mercato italiano a incidere maggiormente, seguito da Stati Uniti e Germania. A fare da traino un’offerta turistica variegata che spazia dal verde dei parchi per un relax urbano a luoghi curiosi come Little Zagreb, ossia una riproduzione in miniatura di alcuni edifici opera dell’artista Filip Filkovic Philatz. E ancora, la street-art del progetto Street Triptych, organizzato dal collettivo Pimp My Pump e lo Zagreb Tourist Board.



Golfo del Quarnaro

Si tratta di una meta meno battuta dal turismo di massa. Il Golfo del Quarnaro si pone l’obiettivo di essere una calamita per nuovi target. Punto di forza sono le cliniche di talassoterapia che in questo periodo, nell’ottica di fronteggiare l’emergenza sanitaria, hanno implementato dei programmi post-Covid specifici per la cura delle vie respiratorie. Anche in virtù della sua storia, fortissimo è il legame con l’Italia. Le maggiori attrazioni sono le bellezze naturalistiche, ma non rimarranno delusi gli appassionati del buon cibo, che potranno sperimentare gi innumerevoli piaceri della tavola tipici dell’enogastronomia locale.



Jadrolinija

La navigazione via Adriatico è uno dei modi più comodi per raggiungere le coste croate. “Ci siamo adattati a ciò che occorre per ridare fiducia ai passeggeri” sottolinea il direttore commerciale di Jadrolinija Zvonimir Matic. Tra le novità, vi è la tratta Ancona-Zara che sarà in funzione dal 31 luglio. Grazie al catamarano veloce Jelena, il più moderno della flotta, saranno sufficienti appena 3 ore e mezza per dare il via alla propria vacanza, un servizio disponibile 5 volte a settimana destinato ad avvicinare ulteriormente i due Paesi.