Proseguono gli investimenti per garantire soggiorni rilassanti, tante le novità

Vacanze di Charme garantisce ai suoi ospiti un soggiorno all’insegna del relax in totale sicurezza. Nuove unità abitative, moderne, confortevoli e opportunamente distanziate, per competere al meglio. “Gli investimenti sono tanti - racconta Carlotta Ederle (nella foto), consigliere delegato di Vacanze di Charme -. Primo tra tutti proprio il rilancio del brand, presentandoci con un restyling del logo, per essere sempre al passo con i tempi”.ù

Per la prossima stagione è inoltre in programma una zona glamping all’interno del Camping Village Le Capanne a Bibbona. “Nell’isola d’Elba nel Camping Village Rosselba Le palme stiamo completando l’installazione di ulteriori case mobili e tende glamping”. Un’altra novità riguarda l’Holiday Park Spiaggia e Mare a Porto Garibaldi, dove è in fase di realizzazione una nuova area glamour con mobile home di ultima generazione firmate Crippa Concept.