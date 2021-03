Vacanze col cuore porta l'Italia in Olanda

Due le nuove aperture, nel bresciano e nei Paesi Bassi

Vacanze col cuore si prepara all’estate 2021 con due nuove aperture. Per fine maggio verrà inaugurato un villaggio in prossimità del piccolo borgo di Anfo, nel bresciano: il Lago d’Idro Glamping Boutique. A dominare è il verde nel quale sono immerse le diverse soluzioni abitative. “Sulla riva del lago - spiega Loek Van de Loo (nella foto), fondatore di Vacanze col cuore - vi saranno anche delle piazzole per i camper di passaggio con un’area dotata di ristorante, supermercato, pizzeria e spazio animazione per bambini”. La seconda novità riguarda invece l’Olanda.

Nei Paesi Bassi aprirà il Papillon Country Resort, un glamping con una quarantina di case mobili in arrivo direttamente dall’Italia. “Sarà il primo glamping made in Italy…in Olanda - racconta Van de Loo -. Abbiamo molti clienti olandesi e poiché per adesso risulta difficile uscire dal proprio Paese, l’idea è portare l’Italia oltreconfine”.

Un’ulteriore curiosità interessa Orlando in Chianti Glamping Resort, ovvero la realizzazione di un mini-villaggio dentro il villaggio. Verrà allestito proponendo il riadattamento di uno scuolabus americano e due airstream tutti dotati di bagno e doccia. “È un’esperienza unica che in Italia non c’è ancora - prosegue -. Una chicca adatta anche alle famiglie con bambini”.



Il booking

Prenotazioni con andamento lento. È lo specchio delle incertezze che viviamo giornalmente. “Il mercato Uk è fermo - commenta Van de Loo -. Aumentano le famiglie italiane, un riflesso della comunicazione forzata dello scorso anno che adesso ci premia portando nuovi clienti nei nostri villaggi”. Nel corso del 2020 Vacanze col cuore aveva infatti sfruttato i social e una serie di influencer per promuoversi sul Belpaese, mentre in stand-by rimangono i progetti che coinvolgeranno webstar olandesi e tedesche.

(Foto: Enrico Bona photographer)