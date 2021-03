Le nuove proposte Human Company

Debutta il Montescudaio Village sulla Costa degli Etruschi

Il 2021 di Human Company si riempie di novità, prima fra tutte l’inaugurazione di Montescudaio Village, nell’entroterra collinare della Costa degli Etruschi: un villaggio con proposte ‘glamping’, come la tenda safari, che si uniscono alle case mobili e a un parco acquatico per il divertimento di tutta la famiglia.

“È l’ideale per chi desidera una vacanza in tranquillità - commenta Bruna Gallo (nella foto), direttore commerciale del gruppo -. Il nostro obiettivo è valorizzare il territorio e creare esperienza”. Si tratta di una struttura con 490 unità abitative e un parco acquatico da 9.500 metri quadri, un contesto in cui l’ospite può gestire il proprio soggiorno in piena libertà, nel rispetto di tutte le norme sanitarie.



Il catalogo Human si arricchisce inoltre grazie alla riapertura de I Pini Family Park a Fiano Romano per divertirsi con tutta la famiglia. Rimane confermata l’operatività delle strutture open air già apprezzate nel corso del 2020, ossia Park Albatros (Costa degli Etruschi), Altomincio Family Park (Lago di Garda), Fabulous Village (tra Roma e Ostia) e i Camping in Town a Firenze, Roma e Venezia.

Aperto sarà anche il Norcenni Girasole di Figline Valdarno, punta di diamante per il rilancio del protocollo Ants. “Significa ‘Active nature training sense’ - spiega Gallo -. È un progetto unico, un villaggio dentro il villaggio dedicato al benessere della persona”.

Il monitoraggio del proprio corpo avviene in modo tech attraverso una web app, in un costante contatto con la natura.



Il lavoro con il trade

L’interesse delle agenzie di viaggi verso il mondo del glamping è in costante crescita. Quello che emerge è il valore dell’immediatezza del prodotto, che in questo periodo di emergenza sanitaria ben si presta alle necessità dettate dal bisogno di spazi aperti e distanziamento.

Human Company guarda sia alla distribuzione tradizionale che alla grande distribuzione.

“Lo scorso anno abbiamo avviato una sinergia con la rete di Trust Force che riconfermiamo anche per il 2021 - conclude Gallo -. Oltre alle agenzie, crediamo anche nella grande distribuzione. Per questo stiamo entrando in Carrefour ed Esselunga perché, in qualunque forma, ciò che per noi conta è sempre e comunque il contatto con i clienti”. G. G.