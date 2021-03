Pitchup, un exploit senza precedenti

Un trend senza precedenti per questo periodo dell’anno. Così Daniel Yates, managing director e founder di Pitchup.com (nella foto) definisce l’andamento delle richieste: migliaia di settimana in settimana.

“Gli utenti - dice - sono quasi il 10 per cento in più rispetto a marzo 2020”. L’aspettativa è che le loro ricerche vengano convertite in booking effettivi una volta allentate le misure per il contenimento della pandemia. Mille le destinazioni glamping prenotabili e oltre 966 le attività che durante il 2020 si sono unite a Pitchup.com. “Presto avremo un nuovo sito che semplificherà le ricerche”.